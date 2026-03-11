la proroga del marmo le imprese ringraziano e chiedono altri correttivi

Le imprese del settore marmo hanno ottenuto una proroga di due anni per il raggiungimento del 50 per cento della lavorazione in loco. Tuttavia, chiedono ulteriori chiarimenti sulla normativa riguardante la tracciabilità dei materiali. La misura è stata approvata, ma le aziende si stanno preparando a implementare le nuove disposizioni e desiderano conoscere meglio i requisiti richiesti.

Bene la proroga di due anni per il raggiungimento del 50 per cento della lavorazione in loco, ma le aziende hanno bisogno di chiarimenti sulla tracciabilità. Uniforme il parere di Cna, Confartigianato, Confindustria e Legacoop attorno alla modifica decisa dall'amministrazione di allungare di altri due anni il termine per la filiera corta del marmo. Il tema ha visto ieri nella commissione Marmo del presidente Nicola Marchetti l'ennesima audizione questa volta con Federica Guadagni presidente sezione lapideo di Confindustria, Manuela Paladini per Cna, Gabriele Mascardi di Confartigianato, Ivan Ferrucci di Legacoop e Anselmo Ricci della cooperativa Gioia.

