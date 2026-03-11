La Prefettura nomina il commissario che traghetterà Sarnico alle prossime elezioni

Il 10 marzo il Prefetto ha nominato un commissario incaricato di gestire Sarnico fino alle prossime elezioni. La decisione è arrivata dopo che più della metà dei membri dell’assemblea cittadina hanno presentato le dimissioni e il Prefetto ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio comunale. La nomina del commissario segna il passaggio temporaneo alla gestione dell’amministrazione locale.

Sarnico. Dopo aver ricevuto le dimissioni della metà più uno dei componenti dell'assemblea cittadina, martedì 10 marzo il Prefetto Luca Rotondi ha avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale di Sarnico. Anticipando le dimissioni dell'assessore Mauro Cadei e dei consiglieri di maggioranza Luca Fusini, Elisa Gualini e Lorenzo Bellini, il sindaco Vigilio Arcangeli si è dimesso domenica 8 marzo annunciando la sua decisione con un video pubblicato sui social. "Una scelta che nasce da un atto di grave slealtà politica – afferma il primo cittadino -. Persone a cui avevo affidato deleghe importanti hanno deciso di voltare le spalle al mio progetto".