Video di influencer nelle favelas di Rio de Janeiro diventano virali, attirando l’attenzione di molti utenti. Nei clip si vedono turisti in fila che si preparano prima di salire sul tetto di una casa, dove posano per scatti con il drone che riprende l’intera comunità collina. Questi contenuti sono però anche oggetto di numerose critiche da parte di chi li considera una rappresentazione distorta della realtà.

Mentre sono in fila, alcuni turisti danno un ultimo ritocco al trucco prima di sfilare sul tetto di una piccola casa nella favela più grande di Rio de Janeiro, posando per un drone che si allontana e mostra la vista aerea della comunità collinare. Con una base musicale accattivante, il video della favela di Rocinha è diventato virale sui social media proprio mentre Rio registra un numero record di turisti. Il successo dell’attrazione, si legge sui media locali, è tale che alcuni visitatori aspettano fino a due ore per filmarsi, al costo di almeno 150 reais (30 dollari). Di recente, c’è stata persino una proposta di matrimonio. La situazione ha anche generato critiche, con decine di commenti che accusano i visitatori di idealizzare la povertà e la criminalità in una comunità a basso reddito dove operano i narcotrafficanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La povertà e la criminalità vengono idealizzate”: i video degli influencer nella favelas sono virali ma sommersi dalle critiche

