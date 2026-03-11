Sabato alle 16 si terrà il secondo appuntamento della rassegna “La pittura che suona. Concentus Lucensis”, un ciclo di incontri dedicati al rapporto tra musica e arte. L’evento si svolgerà nella chiesina dell’Alba in via San Nicolao 63 e vedrà la partecipazione di Marco Mangani, presidente del Centro studi Boccherini, che terrà un intervento intitolato “Spartiti dipinti”.

Sabato alle 16 secondo appuntamento della Pittura che suona IX ciclo di dialoghi tra musica. E arte. Si terrà alla chiesina dell’Alba via San Nicolao 63 e ospiterà il presidente del Centro studi Boccherini Marco Mangani che terrà un incontro dal titolo “Spartiti dipinti”. “La musica, in tutte le sue manifestazioni, è un soggetto molto frequentato dalle arti figurative, al punto che ormai da diversi decenni esiste una specifica disciplina, l’ iconografia musicale, che studia tali raffigurazioni ricavandone informazioni preziose– spiegano gli organizzatori–. Campo privilegiato dell’iconografia musicale è lo studio degli strumenti musicali, ma un capitolo non meno interessante è quello della riproduzione di libri di musica e di pagine recanti la notazione musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

