La piccola Anisa che non sapeva nuotare e un’accusa di omicidio che può arrivare fino all’Onu

La vicenda riguarda la morte di una bambina di sette anni, avvenuta il 24 luglio, che non sapeva nuotare e si è verificata in circostanze ancora da chiarire. Un’accusa di omicidio è stata presentata e potrebbe coinvolgere anche organismi internazionali. La famiglia della vittima ha fatto sapere di aver avviato un procedimento legale per fare luce sui fatti.

La morte di Anisa Murati, la bambina di sette anni “che non sapeva nuotare” annegata il 24 luglio 2024 nel “biolago” Acquaviva di Caraglio, nel cuneese, perché per un errore le era stato assegnato un braccialetto arancione destinato a chi sa nuotare anziché verde, destinato a chi come lei non aveva ancora imparato, è una tragedia insopportabile. Il frutto di un errore umano o di una casualità ingovernabile, una fatalità si diceva un tempo. Nella giurisprudenza della nostra epoca punitiva è però senz’altro una colpa individuabile, responsabilità di qualcuno. Un omicidio colposo, quantomeno. Ma la morte di Anisa che non sapeva nuotare, e la... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it

