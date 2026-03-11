La Penna riabilitato in Serie A dopo il disastro di Inter Juve | ecco quale match arbitrerà

Dopo l'episodio che ha coinvolto Kalulu durante il match tra Inter e Juventus, il fischietto è stato riabilitato in Serie A. La sua prossima gara sarà un incontro di campionato, scelta che ha suscitato attenzione tra gli appassionati. La designazione è stata ufficializzata e il nome dell’arbitro figura tra quelli incaricati di dirigere la partita.

il fischietto che ha espulso Kalulu. Il percorso di riabilitazione per Federico La Penna compie un passo decisivo dopo le pesanti polemiche seguite al “derby d’Italia”. Il fischietto della sezione di Roma 1 era finito nell’occhio del ciclone per la direzione di Inter-Juventus, macchiata dall’espulsione di Kalulu: una decisione figlia della simulazione di Bastoni che aveva tratto in inganno l’arbitro, scatenando l’ira dei bianconeri di Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Dopo il disastro di San Siro, il designatore Gianluca Rocchi aveva adottato la seguente linea: un turno di stop assoluto, seguito dalla “retrocessione” punitiva in Serie B per dirigere le sfida tra Südtirol-Venezia e Frosinone-Sampdoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La Penna riabilitato in Serie A dopo il disastro di Inter Juve: ecco quale match arbitrerà Articoli correlati La Penna fermato dopo Inter Juve? La decisione di Rocchi dopo il disastro Bastoni-KaluluCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Leggi anche: La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Altri aggiornamenti su Inter Juve Argomenti discussi: GdS - Inter-Juventus, Rocchi ha deciso: La Penna è pronto a tornare ad arbitrare in A. La Penna verso il rientro in Serie A dopo i disastri di Inter-JuveL'arbitro Federico La Penna sarebbe pronto a tornare a dirigere una gara di Serie A a praticamente 1 mese dai disastri combinati in Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio. Come riportato ... tuttojuve.com La Penna, i fantasmi di Inter-Juve si fanno ancora sentireL'arbitro Federico La Penna non sembra ancora essersi ripreso totalmente dallo shock del derby d'Italia. Dopo i gravi errori commesso in quell'Inter-Juve destinato a rimanere nella ... tuttojuve.com