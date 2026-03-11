La pedalata finisce male | scontro tra bici sulla ciclabile feriti in ospedale

Due persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale dopo una collisione avvenuta sulla ciclabile. L’incidente si è verificato tra due biciclette, senza coinvolgimento di veicoli a motore o altre categorie di mezzi di trasporto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.