La pedalata finisce male | scontro tra bici sulla ciclabile feriti in ospedale
Due persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale dopo una collisione avvenuta sulla ciclabile. L’incidente si è verificato tra due biciclette, senza coinvolgimento di veicoli a motore o altre categorie di mezzi di trasporto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
Uno scontro violento, con feriti e ricoveri in ospedale. Nessuna automobile coinvolta, solo biciclette. È successo oggi, mercoledì 11 marzo, lungo la Vello-Toline, la suggestiva ciclopedonale ricavata dalla vecchia strada litoranea sulla sponda bresciana del Sebino, sospesa tra roccia e lago.Era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
