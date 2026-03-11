La pedalata finisce male | scontro tra bici sulla ciclabile feriti in ospedale

Due ciclisti sono rimasti feriti in uno scontro avvenuto sulla ciclabile. L’incidente si è verificato durante un passaggio tra biciclette, senza coinvolgimento di veicoli a motore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Uno scontro violento, con feriti e ricoveri in ospedale. Nessuna automobile coinvolta, solo biciclette. È successo oggi, mercoledì 11 marzo, lungo la Vello-Toline, la suggestiva ciclopedonale ricavata dalla vecchia strada litoranea sulla sponda bresciana del Sebino, sospesa tra roccia e lago.