La pattinatrice americana, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha sfilato con un completo in denim marrone alla presentazione di Louis Vuitton. La giovane atleta, nota per la sua performance sportiva, ha attirato l’attenzione anche nel mondo della moda, accompagnando il suo stile ribelle e i capelli halo a un evento di alta moda. Questa presenza ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori.

A lysa Liu conquista anche la moda. Dopo aver incantato il pubblico alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con la sua attitudine ribelle e i suoi halo hair, la ventenne continua il suo momento d’oro. Questa volta non sul ghiaccio, ma in prima fila alla sfilata Autunno-Inverno di Louis Vuitton. La sua estetica alt-grunge e irriverente non poteva non passare da Parigi. Tra eccesso e meraviglia: i look delle star in front row. guarda le foto Il look della regina del ghiaccio. Per la sua prima apparizione alle sfilate parigine, Alysa Liu ha scelto un look semplice: un completo in denim marrone, composto da giacca e pantaloni coordinati. Un insieme che sembra strizzare l’occhio all’estetica delle collezioni maschili firmate da Pharrell Williams. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La pattinatrice americana, medaglia d’oro a Milano Cortina 2026, conquista il front row di Louis Vuitton con un completo in denim marrone

Articoli correlati

Leggi anche: La pattinatrice giapponese, in gara per l'oro, conquista i fan anche fuori dalla pista con un video dolcissimo insieme alla mascotte ufficiale di Milano Cortina 2026

La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu, medaglia d'oro a Milano Cortina 2026Alysa che oggi ha vent'anni, nel 2019 e a soli 13 anni, è diventata la più giovane campionessa nazionale di sempre e la prima donna statunitense a...

Tutto quello che riguarda Milano Cortina

Temi più discussi: SAKAMOTO Kaori - Atleta Olimpico/a Pattinaggio di figura | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: il boom social degli atleti e il valore per i brand; Kristin Kloster: I successi delle donne avvicinano le Olimpiadi. Vedere queste atlete festeggiare con i loro figli è un messaggio molto...; Non solo medaglie: a Milano Cortina gli atleti fanno cassa anche con il merchandising.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: medaglie difettose si staccano, il Cio avvia un'indagineLe medagliate dello sci, l'americana Breezy Johnson e l'italiana Lucia Dalmasso, hanno segnalato rotture dei cordini. Il Cio e la Fondazione Milano-Cortina indagano sulla qualità dei materiali usati: ... it.euronews.com

Le medaglie rotte a Milano Cortina verranno riparate, un problema al cordino dietro il casoDalla statunitense Breezy Johnson all'italiana Lucia Dalmasso, diversi atleti si erano trovati con le medaglie 'rotte' alle Olimpiadi ... adnkronos.com

Come Premium Logistics Partner di Milano Cortina 2026, gestiamo il trasporto internazionale da 92 paesi. https://www.posteitaliane.it/it/giochi-olimpici-milano-cortina-2026.html #PosteItaliane #LogisticaIntegrata #MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

Milano-Cortina, pioggia di medaglie per l’Italia: Bertagnolli cala il tris x.com