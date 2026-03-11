René De Silvestro, sciatore paralimpico, ha partecipato come portabandiera italiano alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, insieme a Chiara Mazzel. La sua presenza ha attirato l’attenzione sul suo ruolo nel mondo dello sport paralimpico e sulla sua passione per lo sci. La cerimonia ha visto l’ingresso ufficiale delle squadre italiane e di altri paesi.

René De Silvestro è uno sciatore paralimpico. È stato uno dei due portabandiera italiani alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, insieme a Chiara Mazzel. Soprattutto, è una persona innamorata dello sci: «L’adrenalina, la velocità, le pieghe che fai, la forza che ci devi mettere, le montagne dove vivo, che credo siano uno spettacolo, e la vita da atleta – tosta, ma che regala molte soddisfazioni». Classe 1996, vive da sempre a San Vito di Cadore, alle porte di Cortina d’Ampezzo, ha una figlia di due anni e mezzo e una moglie che definisce «incredibile». Nel 2013 ha perso l’uso delle gambe in seguito a un incidente sugli sci. Dal giorno dell’incidente, De Silvestro ci ha messo 12 mesi per tornare sulla neve. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La passione per lo sci di René De Silvestro

