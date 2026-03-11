La partita Cruzeiro-Atletico Mineiro è il nuovo capitolo della guerra mondiale a pezzi

La partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro si inserisce in un contesto di tensione più ampio che coinvolge vari episodi di conflitto internazionale. Si tratta di uno degli eventi sportivi più attesi in Brasile, con tifoserie contrapposte e momenti di grande intensità. La sfida si svolge in un momento di grande attenzione mediatica, tra proteste e mobilitazioni, che testimoniano l’atmosfera di fermento nelle strade.

Fra i numerosi capitoli di questa Terza guerra mondiale in corso, dopo l’invasione dell’Ucraina, gli atroci attentati del 7 ottobre, il massacro disumano a Gaza, l’attacco illegale all’Iran, ora si aggiunge anche la partita di calcio Cruzeiro – Atletico Mineiro, disputata lunedì 9 ottobre a Belo Horizonte in Brasile. Il derby fra le due squadre brasiliane è da sempre una gara a rischio tensioni come nemmeno il medio oriente: nel 2022 un tifoso era morto durante degli scontri fra le due fazioni di ultras, che già nel 2017 avevano scatenato una rissa epica sedata poi solo dall’intervento della polizia. Questa partita di calcio è considerata talmente pericolosa che il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani si è raccomandato con gli italiani in Brasile di non affacciarsi alla finestra durante il match. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

