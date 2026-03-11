La parola a Ciciliano | ItaliaMeteo era ferma Pubblicati nuovi bandi per farla crescere

A Ciciliano, un rappresentante di ItaliaMeteo spiega che l’azienda era ferma e che sono stati pubblicati nuovi bandi per favorirne lo sviluppo. Aggiunge di essere dispiaciuto per il polverone sollevato, precisando di essere andato sul posto senza pregiudizi e che la norma deve essere rispettata. La dichiarazione si svolge in un contesto di chiarimento pubblico.

"Guardi, a me dispiace si sia sollevato questo polverone, sono andato lì senza nessun tipo di preclusione, ma la norma va rispettata". Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, prova a chiudere le polemiche scatenate dal trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma, disposta nella legge di Bilancio 2026. E, mentre continuano gli appelli di istituzioni e sindacati affinché il governo torni sui propri passi, rilancia, sottolineando la pubblicazione di 12 nuovi bandi, nella sede romana dell’Agenzia, alla quale anche il personale bolognese potrà partecipare, se vorrà. Prefetto Ciciliano, come mai questa decisione di avocare ItaliaMeteo nella Capitale? "Non è una mia decisione, io osservo solo una norma della Finanziaria che ha previsto il passaggio sotto la Protezione civile e lo spostamento a Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

