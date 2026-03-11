La notte della pantàfica | Banda Piazzolla torna con un nuovo videoclip horror-folk

Da chietitoday.it 11 mar 2026

La Banda Piazzolla ha pubblicato un nuovo videoclip dal tono horror-folk intitolato “La notte della pantàfica”. Il video si concentra su una figura enigmatica della tradizione popolare abruzzese, nota per essere inquietante e misteriosa. La produzione combina atmosfere oscure con immagini che richiamano il folklore locale, creando un effetto visivo che trasmette un senso di tensione e suspence.

Un’esplorazione di una delle figure più enigmatiche, oniriche e temute della tradizione popolare abruzzese. Banda Piazzolla torna con un nuovo videoclip ufficiale dal titolo “La notte della pantàfica”.Il brano, caratterizzato dalle sonorità travolgenti e ironiche tipiche della Banda, affronta il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

