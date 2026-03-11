Una scienziata iraniana premiata con il Nobel per la pace ha commentato l’intervento di Donald Trump, definendolo una forma di resistenza per il suo paese. Ha inoltre fatto riferimento a un passato storico, ricordando come in Italia siano state necessarie le bombe degli Alleati per ottenere la liberazione. La sua posizione sostiene l’intervento americano e israeliano in Iran, che definisce parte della lotta per la libertà.

Difende l’intervento americano e israeliano in Iran e lo definisce «la nostra Liberazione, la nostra Resistenza. Come quella italiana nella Seconda Guerra Mondiale contro il nazifascismo». La Nobel per la Pace del 2003, l’attivista e avvocato iraniana Shirin Ebadi, parla con Repubblica dal suo esilio a Londra e dice una cosa che può avere un sapore molto amaro per la sinistra italiana. «Anche allora – aggiunge – servirono le bombe degli Alleati. Se non ci fosse stato un “aiuto” del genere alla Resistenza italiana, il vostro Paese non avrebbe mai riconquistato la libertà». La Nobel per la pace iraniana difende l’intervento Usa. Per Shirin Ebadi, 78 anni, non saranno le bombe a portare la democrazia, che «arriverà solo con libere elezioni», ma sono il viatico per preparare quel momento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Nobel iraniana per la pace: «L’intervento di Trump è la nostra Resistenza: anche in Italia servirono le bombe degli Alleati»

Articoli correlati

Machado offre a Trump la sua medaglia del Nobel per la pace: «Si è impegnato per la nostra libertà»La vincitrice venezuelana del Premio Nobel per la Pace e leader dell'opposizione venuezelana, Maria Corina Machado, ha affermato di aver consegnato...

Trump finalmente ha il “suo” Nobel per la pace, glielo ha donato Maria Corina Machado: “È per la nostra libertà”Ieri, Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del Nobel per la Pace 2025, ha consegnato la sua medaglia al presidente...

Attacco all'Iran, Trump: Lo facciamo anche per i nostri buoni amici e alleati dell'Europa

Tutti gli aggiornamenti su Nobel iraniana

Temi più discussi: La Nobel iraniana Ebadi: Per liberarci l’intervento americano è indispensabile; La popolazione iraniana è invisibile; La premio Nobel iraniana Ebadi: La guerra ha provocato gioia nel paese. Dopo la fine del regime, un referendum per la transizione; Centinaia di detenuti sono ora senza cibo né acqua nel carcere di Evin, simbolo della repressione iraniana. Si agisca prima che il buio sia tragedia, è l'appello dell'attivista iraniana Pegah MoshirPour. Rinchiusa a Evin anche la premio Nobel per la pace Na.

La Camera ricorda le donne iraniane, il premio Nobel Shirin Ebadi: Altri Paesi non decideranno per noiOggi, in occasione della giornata internazionale della donna, si è tenuto alla Camera l'evento dedicato alla condizione delle donne iraniane oppresse ... fanpage.it

Iran: marito della Premio Nobel Narges Mohammadi, non abbiamo notizie di mia moglie in carcere (2)Mohammadi, che ha vinto il Premio Nobel per la pace nel 2023, era stata arrestata il 12 dicembre scorso nella città di Mashhad, con ... agenzianova.com

La Nobel iraniana Ebadi: “Per liberarci l’intervento americano è indispensabile” - la Repubblica x.com

RaiNews. . "Centinaia di detenuti sono ora senza cibo né acqua" nel carcere di Evin, simbolo della repressione iraniana. "Si agisca prima che il buio sia tragedia", è l'appello dell'attivista iraniana Pegah MoshirPour. Rinchiusa a Evin anche la premio Nobel per - facebook.com facebook