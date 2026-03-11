La nazionale italiana di hockey su pista si sta allenando a Novara, presso il Palazzetto dello Sport

Il raduno degli azzurri rientra nel percorso di preparazione alla Coppa delle Nazioni di Montreux, in programma in Svizzera dall'1 al 5 aprile Novara si conferma ancora una volta punto di riferimento per l'hockey su pista italiano. Lunedì 30 e martedì 31 marzo il Palazzetto dello Sport "Stefano Dal Lago" ospiterà gli allenamenti della Nazionale italiana senior di hockey su pista. Il raduno degli azzurri rientra nel percorso di preparazione alla Coppa delle Nazioni di Montreux, prestigioso torneo internazionale in programma in Svizzera dal 1 al 5 aprile, uno degli appuntamenti più importanti del calendario mondiale della disciplina.... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Hockey su pista, a Novara nasce la Brigata Bundi“Bundi era il soprannome del nostro amatissimo Stefano Dal Lago, la farfalla dell’hockey a rotelle, e ci è sembrato il nome più adatto per il nostro...

Highlights - Serie A1 - G.12 - Hockey Breganze x TR Azzurra Novara

Tutti gli aggiornamenti su La Nazionale di hockey su pista si...

Temi più discussi: La Nazionale di hockey su pista si allena a Novara; Andreoni e lo strano soprannome della Nazionale di Para Ice Hockey: Ora ve lo spiego; L'Italia di Para ice hockey vince per la prima volta davanti al pubblico di casa; Paralimpiadi Milano Cortina 2026: l'allenamento della squadra di para ice hockey sui social. Il video.

La Nazionale di hockey su pista si allena a NovaraIl raduno degli azzurri rientra nel percorso di preparazione alla Coppa delle Nazioni di Montreux, in programma in Svizzera dall'1 al 5 aprile ... novaratoday.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: l'allenamento della squadra di para ice hockey sui social. Il videoNel frattempo gli azzurri hanno svolto il secondo allenamento sul ghiaccio alla M ilano Santagiulia Ice Hockey Arena, sotto la guida dell’head coach Mirko Bianchi. Il debutto nel torneo è previsto ... tg.la7.it

In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari, che si celebra il 12 marzo, sindacati e rappresentanze professionali tornano a richiamare l’attenzione su un fenomeno sempre più diffu facebook

11/3/26.Polesine.All'assemblea nazionale di Roma dei Maestri del Lavoro a Roma ha partecipato pure il Console provinciale polesano Erminio Vallese(primo da sx in foto 2 e 3)eletto consigliere nazionale;Andrea Peressutti è il nuovo presidente nazionale(se x.com