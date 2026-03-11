La moda gioca con l’ordinario | alle sfilate spunta la borsa a forma di carta igienica

Da fanpage.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le recenti sfilate, sono state mostrate borse che assomigliano a oggetti di uso quotidiano, come una borsa a forma di carta igienica. La moda sembra voler trasformare gli accessori, creando pezzi che sfidano le aspettative e giocano con l'ordinario. Questi nuovi modelli puntano a sorprendere e a sorprendere il pubblico con design insoliti e divertenti.

La nuova sfida della moda è proporre borse che neppure sembrano borse. Sono accessori giocosi, che puntano alla provocazione, all'effetto sorpresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Como, ruba al supermercato pacchi di caffè per 1.200 euro nascondendoli con la carta igienica: arrestatoComo, 12 febbraio 2026 – Ha tentato di rubare decine di pacchi di caffè in offerta speciale al supermercato, riuscendo a raggiungere la cifra di...

Verona, ultima chiamata a Parma: Sammarco si gioca tutto. Spunta la carta dei rientri per la salvezzaJones via dal Liverpool? Non solo l’Inter: un’altra italiana fiuta l’affare! L’indiscrezione dall’Inghilterra Dimarco re degli assist, nessuno come...

Approfondimenti e contenuti su moda gioca

Temi più discussi: Loewe, a Parigi: l'arte di giocare; Paris Fashion Week FW26-27: il gioco della moda di Loewe e i nuovi codici di Mugler; Da Hermès a Givenchy: 500 anni di moda in passerella a Parigi; Nutrire l’immaginazione | (Non) si gioca con il cibo.

la moda gioca conGli abiti producono cultura: la moda che non va di modaA conclusione delle fashion week di Milano e Parigi una riflessione sul fashion system come laboratorio privilegiato dell’economia della curiosità. ilsole24ore.com

la moda gioca conLa collezione di Alessandro Enriquez gioca con Rossella Jardini per trasformare la moda in una partita elegante e ironicaLa collezione A/I 2026 di Alessandro Enriquez è un elogio alla leggerezza che omaggia il gioco del burraco, ma non ... vogue.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.