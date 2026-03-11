Un nuovo trattamento di nutrizione profonda per capelli crespi e ingestibili viene lanciato sul mercato. La maschera di Amika Soulfood promette di disciplinare i capelli senza ricorrere a piastra o strumenti caldi, offrendo una soluzione naturale per chi cerca un risultato duraturo. Il prodotto si applica facilmente e non richiede risciacquo, puntando a rendere i capelli più morbidi e gestibili.

Ho una chioma folta e capelli che difficilmente si spezzano, quindi posso ritenermi particolarmente fortunata. L'unico problema è che la loro fibra è a metà fra il liscio e il mosso e, oltre a questo, tenere a bada l’effetto crespo, che li caratterizza, è sempre stato un problema. Usando il calore, quindi phon, piastra e ferro, i capelli rimangono in ordine ma, nonostante l'uso di un termoprotettore, alla lunga hanno iniziato a rovinarsi e indebolirsi. E dopo numerosi tentativi e prove, è stata questa maschera capelli mi ha permesso di avere una chioma luminosa e disciplinata, ed è tutto merito dell'olio di jojoba contenuto al suo interno oltre a un piccolo escamotage che ho applicato nella cura quotidiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La maschera di Amika Soulfood per capelli crespi e ingestibili

