La marina Usa non ha navi dragamine nel Golfo

A settembre, la Marina degli Stati Uniti ha ritirato l’ultima delle sue quattro navi dragamine dedicate al Golfo Persico, inviandole negli Stati Uniti per essere demolite. La decisione riguarda tutte le unità di questa classe che operavano nella regione. Nessuna di queste navi rimane più in servizio nel Golfo e tutte sono state trasferite in patria.

A settembre la Marina degli Stati Uniti ha dismesso l'ultima delle sue quattro navi dragamine specializzate nel Golfo Persico e le ha spedite in America per la demolizione. Ora, secondo quanto riferito, l'Iran starebbe posizionando mine nello Stretto di Hormuz e le uniche navi disponibili per. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l’escalationMentre prosegue lo stallo diplomatico tra Usa e Iran, Trump invia altre navi da guerra nel Golfo Persico e avvicina sempre più il blitz.

Iran, Khamenei agli Usa: “Navi da guerra nel Golfo? Più pericolosa l’arma che può affondarle”(Adnkronos) – Le navi da guerra sono certamente pericolose, "ma ciò che è più pericoloso è l'arma che può affondarle in mare".

The A-10 Warthog Saves the Navy’s Most Vulnerable Ship

Approfondimenti e contenuti su La marina Usa non ha navi dragamine nel...

Temi più discussi: La Marina Usa affonda la flotta iraniana nel Golfo; Tutto il tempo che serve. Non c’è limite alla guerra; Trump: Iran non ha più capacità militari. Poi attacca Gb e Spagna; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG.

Il ministro dell’Energia Usa: La Marina ha scortato una petroliera a Hormuz. E il prezzo del petrolio va giù. Ma non è vero e lui cancella il postIl tweet di Chris Wright sulla scorta Usa a una petroliera nello Stretto di Hormuz ha causato un crollo del 15% del prezzo del petrolio ... ilfattoquotidiano.it

La Marina Usa affonda la flotta iraniana nel GolfoCon attacchi mirati, gli Stati Uniti hanno eliminato la flotta iraniana, inclusa la nave portadroni Shahid Bagheri. L'Iran, privo di potere navale, si rifugia in dichiarazioni propagandistiche ... msn.com

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

Dai dazi alla guerra in Iran, non c’è azione degli Usa, nell’ultimo anno, che non abbia fatto male all’Italia. Ma dai patrioti di governo, da Meloni a Salvini, non è mai arrivata mezza parola di critica nei confronti di Trump. E meno male che “prima gli italiani” A cur - facebook.com facebook