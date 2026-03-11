La mamma di un giovane disabile | Troppe porte chiuse in faccia non veniamo ascoltati

Una mamma di un giovane disabile ha scritto alla redazione di Bergamonews per denunciare le difficoltà incontrate nel ricevere assistenza e attenzione nei servizi locali. Nella sua lettera, si lamenta di molte porte chiuse e della mancanza di ascolto da parte delle istituzioni. La donna chiede un intervento per migliorare la situazione e garantire un supporto adeguato al suo figlio.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che la mamma di un giovane gravemente disabile ha scritto alla redazione di Bergamonews per segnalare problemi nei servizi del territorio. Gentile redazione, sono la mamma di un giovane bergamasco di 36 anni gravemente disabile che, in seguito a un incidente stradale avvenuto 14 anni fa, necessita di assistenza 24 ore su 24. In passato vi ho già scritto per segnalare le tantissime difficoltà che io e mio marito, come tutti i genitori di ragazzi disabili, dobbiamo affrontare fra burocrazia e problematiche nei servizi sul territorio. Mio figlio deve effettuare periodicamente delle analisi e per poterle eseguire adesso bisogna passare tramite la casa della comunità di competenza per la zona dove abitiamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

