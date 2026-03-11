La legge di Cantona | Mandiamo i presidenti per primi al fronte Ci sarebbero meno guerre
Eric Cantona propone una legge che prevede di inviare i presidenti al fronte come misura per ridurre i conflitti mondiali. La sua idea si basa sulla convinzione che, coinvolgendo i leader nelle guerre, si potrebbe ottenere un effetto deterrente. La proposta ha attirato attenzione e discussioni tra chi si interessa di politica e pace internazionale.
La ricetta di Eric Cantona per fermare i conflitti mondiali: "Serve una legge per mandare i presidenti al fronte, di coraggiosi in giro non ce ne sono". 🔗 Leggi su Fanpage.it
