La legge di Cantona | Mandiamo i presidenti per primi al fronte Ci sarebbero meno guerre

Eric Cantona propone una legge che prevede di inviare i presidenti al fronte come misura per ridurre i conflitti mondiali. La sua idea si basa sulla convinzione che, coinvolgendo i leader nelle guerre, si potrebbe ottenere un effetto deterrente. La proposta ha attirato attenzione e discussioni tra chi si interessa di politica e pace internazionale.