La Lega dal vescovo | Serve la buona politica

Una delegazione della Lega di Prato, composta anche dal movimento giovanile del partito e guidata dal candidato sindaco Claudiu Stanasel, ha incontrato il vescovo Giovanni Nerbini. Durante l’incontro, si sono affrontati temi legati ai valori, all’identità della città e al ruolo della comunità cristiana nella vita sociale. La discussione ha avuto un carattere di confronto sui principi condivisi tra le parti.

Una delegazione della Lega di Prato e del movimento giovanile del partito, guidata dal candidato sindaco Claudiu Stanasel, è stata ricevuta dal vescovo Giovanni Nerbini, per un momento di confronto sui valori, sull’identità della città e sul ruolo della comunità cristiana nella vita sociale. Alla visita erano presenti anche David Carlesi, segretario provinciale della Lega Prato, e Francesco Perretta, dirigente della Lega. "Ringrazio sinceramente monsignor Nerbini, per l’accoglienza e per il tempo che ha voluto dedicarci", dichiara Claudiu Stanasel. "È stato un incontro importante per confrontarci su temi fondamentali come la solidarietà, l’attenzione verso le persone più fragili, il valore della multiculturalità e il ruolo educativo delle istituzioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Lega dal vescovo: "Serve la buona politica" Articoli correlati Il vescovo annuncia la visita del Papa e lancia una stoccata alla politica: "I disegni di legge della nazione sono distanti dal Vangelo"Dopo aver ripreso le parole pronunciate per il mercoledì delle Ceneri dal pontefice, monsignor Alessandro Damiano: "Non conosco il diritto... Leggi anche: La lettera del vescovo Palumbo nella Quaresima: “Ingredienti spirituali per una buona Pasqua” Aggiornamenti e notizie su La Lega dal vescovo Serve la buona... Discussioni sull' argomento La Lega dal vescovo: Serve la buona politica; La Bottega delle Abilità e Goccia di Speranza: Incontro col Vescovo; Venturini: tutti i 'paletti' della Lega ma gli ultimi nodi sul candidato sindaco del centrodestra dovrebbero sciogliersi in 48 ore; Camicette Bianche, Lucidi: Lo spettacolo di Savatteri restituisce dignità alle donne e alla loro storia. Prato, il vescovo incontra la Lega dopo le critiche alla manifestazione di remigrazionePRATO. Venerdì, alla vigilia della manifestazione del 7 marzo del Comitato Remigrazione, il vescovo Giovanni Nerbini aveva bollato senza se e senza ma quell’iniziativa con l’aggettivo di xenofoba, m ... msn.com Lega Pallavolo Serie A Femminile - facebook.com facebook La Lega boccia l’emendamento Salis. Vince il buonsenso! x.com