La Lazio ha ufficialmente depositato il nuovo contratto di Sulejmani, il capocannoniere della Primavera. L’accordo, firmato fino a giugno 2029, è stato comunicato nelle ultime ore. Sulejmani continuerà a vestire la maglia biancoceleste per diversi anni, consolidando così il suo ruolo nel settore giovanile del club. La firma rappresenta un passo importante per il giocatore e la società.

Il capocannoniere della Primavera ha firmato fino a giugno 2029 La Lazio ha blindato Sulejmani. Il 5 marzo scorso Calciomercato.it vi aveva parlato di accordo molto vicino con l’entourage dell’attaccante per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. E ne giorni successivi è arrivata l’attesa fumata bianca. (Instagram) – Calciomercato.it Il club biancoceleste ha depositato il nuovo contratto del classe 2006, uno dei migliori talenti del proprio vivaio. La scadenza è fissata a giugno 2029, ulteriori tre anni come anticipato da CM.IT. Sulejmani è approdato nella Capitale nell’estate del 2023, all’attivo ha oltre 100 presenze con la maglia della Lazio Primavera: fin qui sono 24 i gol messi a segno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Lazio blinda Sulejmani: UFFICIALE, nuovo contratto depositato

