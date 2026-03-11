La Guida suprema c’è ma non si vede Mentre sugli iraniani piovono bombe

La guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, non è mai stato visto in pubblico da quando è stato eletto, generando grande curiosità. Fonti israeliane affermano che l’individuo sarebbe ferito, ma non ci sono conferme ufficiali. Mentre si susseguono queste notizie, in Iran si registrano ancora attacchi con bombe e altre operazioni militari.

Nel pieno della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele, a Teheran prende forma uno dei misteri più inquietanti di questa crisi: quello che riguarda Mojtaba Khamenei, indicato come successore della Guida Suprema dopo la morte del padre Ali Khamenei negli attacchi della scorsa settimana. Dopo l'eliminazione del leader della Repubblica islamica, l'apparato di potere iraniano ha cercato di reagire rapidamente per evitare un vuoto ai vertici dello Stato. L'8 marzo 2026 l'Assemblea degli Esperti ha annunciato ufficialmente la nomina di Mojtaba Khamenei come nuova guida del Paese, nel tentativo di trasmettere un'immagine di continuità politica e religiosa.