La guerra si allarga | nella nuova lista dei bersagli l’Iran ha messo le sedi delle Big Tech
Secondo quanto riportato da Al Jazeera, le forze iraniane hanno inserito nella loro lista di obiettivi le sedi di aziende tecnologiche come Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia e Oracle. Le strutture di queste compagnie sono state indicate come bersagli dai Pasdaran, che hanno esteso così le loro azioni a nuovi settori. La mossa si inserisce in un contesto di escalation del conflitto.
Stando a quanto riporta Al Jazeera ora Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia e Oracle sono nella lista dei bersagli dei pasdaran. Le parole dell'agenzia Tasnim: "Si amplia anche la portata degli obiettivi legittimi dell’Iran”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
