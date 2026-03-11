La guerra si allarga | nella nuova lista dei bersagli l’Iran ha messo le sedi delle Big Tech

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, le forze iraniane hanno inserito nella loro lista di obiettivi le sedi di aziende tecnologiche come Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia e Oracle. Le strutture di queste compagnie sono state indicate come bersagli dai Pasdaran, che hanno esteso così le loro azioni a nuovi settori. La mossa si inserisce in un contesto di escalation del conflitto.

