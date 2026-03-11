La guerra cyber degli hacktivisti iraniani che operano fuori dal paese

Nel quartier generale del Corpo delle guardie della rivoluzione iraniano, un funzionario indica su una mappa i danni all’impianto nucleare di Isfahan, colpito da attacchi informatici attribuiti a gruppi di “hacktivisti” iraniani operanti dall’estero. Le immagini mostrano la distruzione e le conseguenze di queste operazioni, mentre il rappresentante spiega cosa è stato colpito e come. La situazione evidenzia una escalation di azioni digitali contro obiettivi strategici in Iran.

L'Iran e Hezbollah soffiano sull'odio identitario anche in Siria. Il rischio di un allargamento del conflitto Nel quartier generale del Corpo delle guardie della rivoluzione iraniano un funzionario indica su una cartina: “Hanno bombardato quello che rimaneva dell’impianto nucleare di Isfahan, la nostra flotta nel Golfo è stata distrutta, persino il terzo sostituto del capo di stato maggiore è stato eliminato: non abbiamo scelta, è giunta l’ora di utilizzare l’arma finale”. Apre un cassetto, tira fuori un telefono fisso, alza la cornetta e chiama un numero a Tel Aviv per minacciare “la sua fine”. Il cittadino israeliano risponde: ancora voi, provate qualcosa di nuovo, e riattacca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

