La guerra all'Iran finisce o prosegue? Gli interesse divergenti di Trump e Netanyahu

La questione della guerra con l'Iran rimane aperta, con dichiarazioni contrastanti da parte di due leader chiave. Trump afferma che la guerra sta per concludersi, motivato da ragioni economiche. Nel frattempo, Netanyahu necessita di un conflitto continuo per evitare possibili procedimenti legali. Le posizioni divergenti tra i due rappresentano un elemento centrale nel dibattito attuale sulla situazione internazionale.

