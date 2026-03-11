In Germania si studia l’arte degli scalpellini italiani, un mestiere antico che ancora oggi mantiene vive tradizioni secolari. Le botteghe italiane aprono le porte a studenti e professionisti stranieri, offrendo corsi pratici e formazione specializzata. Questa iniziativa coinvolge artigiani e scuole di diversi Paesi europei, con l’obiettivo di tramandare tecniche tradizionali e valorizzare il lavoro manuale.

L’antica arte degli scalpellini sfida il futuro e varca i confini nazionali. La Bottega degli artigiani della Valle del Reno è stata scelta per partecipare al progetto internazionale ‘ CONNACTIONS: Condividere, cooperare, conoscere ’, sostenuto dal ministero federale tedesco e coordinato dalla sede milanese della camera di commercio Italo-Germanica. L’iniziativa punta a costruire una rete bilaterale tra i due Paesi per rilanciare la nobile filiera della pietra, puntando tutto sulla formazione dei giovani e sul fascino di un’arte che non vuole scomparire e che localmente, grazie all’attività dell’associazione ‘Fulvio Ciancabilla’, sta riscuotendo attenzioni e notorietà impensabili fino a qualche anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Germania a lezione dai nostri scalpellini

