La gente ama ancora il rito della lattina ghiacciata aperta con gli amici ma non vuole più l’alcol | George Clooney lancia la sua birra analcolica Crazy Mountains

George Clooney ha presentato una nuova birra analcolica chiamata Crazy Mountains, rivolta a chi apprezza il rito di aprire una lattina con gli amici senza consumare alcol. L’attore, noto anche per il suo coinvolgimento nel settore delle bevande, torna a vendere prodotti di questo tipo, puntando su una versione senza alcool della sua birra. La novità è stata annunciata di recente sul mercato.

George Clooney torna a vendere. bevande. Il celebre interprete di ER ha lanciato sul mercato una birra non alcolica chiamata Crazy Mountains. Sulla lattina, infatti, figura un cowboy a cavallo pronto a lanciare il suo lazo. Nel 2017 il trio Clooney, Rande Gerber (marito di Cindy Crawford) e Mike Meldman aveva venduto per un miliardo di dollari il loro marchio di tequila Casamigos. Ora i tre sono tornati insieme, ma per un prodotto molto più soft che risulta a livello di analisi di mercato, in forte crescita. “Abbiamo notato che la stessa cosa capitava ovunque: la gente ama ancora il rito della lattina ghiacciata aperta con gli amici dopo una partita di golf, una lunga passeggiata o nella pausa di relax dopo il lavoro, ma non vuole più l’alcol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

