La fregata italiana Martinengo è attualmente a Cipro, dove si sta preparando a partecipare a una missione di protezione europea. Il dispiegamento fa parte di un’operazione internazionale volta a garantire la sicurezza nella regione, coinvolgendo forze navali di diversi paesi dell’Unione. La nave è stata inviata in un’area caratterizzata da tensioni legate alla presenza di attività militari e alle recenti evoluzioni nel contesto geopolitico.

Roma, 11 marzo 2026 – L’Italia entra concretamente nell’area interessata dalla turbolenza bellica con l’Iran. La fregata missilistica Federico Martinengo, la nave della Marina militare italiana partita dal porto di Taranto venerdì 6 marzo è giunta nell'area di Cipro, per la difesa dell'isola dopo che nei giorni scorsi un missile iraniano, intercettato, è stato lanciato contro la base britannica. La fregata ha a bordo oltre 160 militari italiani, per un'operazione che avviene nell'ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. La fregata ha raggiunto il gruppo della portaerei francese Charles De Gaulle. Tutta la missione ha comunque scopo difensivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La fregata italiana Martinengo è a Cipro: come funzionerà la missione di protezione europea

Articoli correlati

Fregata Martinengo verso Cipro: missione congiunta con 3 nazioniLa fregata missilistica Federico Martinengo sta per essere dispiegata verso le acque di Cipro, integrando uno sforzo congiunto con Spagna, Francia e...

La fregata Martinengo da Taranto verso Cipro: missione nel Mediterraneo orientale con 160 militariTarantini Time QuotidianoHa lasciato nel pomeriggio il porto di Taranto la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana,...

Una raccolta di contenuti su La fregata italiana Martinengo è a...

Temi più discussi: Dai missili Aster ai siluri: ecco com’è fatta la fregata Martinengo inviata dall’Italia a difesa di Cipro; Com’è fatta la fregata italiana Martinengo che è stata mandata a Cipro; La fregata Martinengo inviata a difesa di Cipro: l’Italia si unisce a Spagna, Francia e Olanda; L’Italia invia la fregata Martinengo per la difesa di Cipro - L'Unione Sarda.it.

Com’è fatta la fregata italiana Martinengo che è stata mandata a CiproGiovedì il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto aveva annunciato che l’Italia avrebbe mandato non meglio specificati «assetti navali» a Cipro, lo stato insulare che fa parte dell’Unione Europ ... ilpost.it

Da Taranto a Cipro, la fregata Martinengo rafforza la missione europea nel MediterraneoLa nave della Marina Militare, salpata dal porto di Taranto, si unisce al gruppo navale guidato dalla portaerei francese Charles de Gaulle per contribuire alla sicurezza dell’area di Cipro ... trmtv.it

La fregata Martinengo schierata a difesa di Cipro, pronta a colpire con i missili Aster anti-drone - facebook.com facebook

Com’è fatta la fregata italiana Martinengo che è stata mandata a Cipro x.com