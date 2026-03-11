La forza di una donna è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Le vicende con protagonisti Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Con l'avvicinarsi del finale di stagione, Mediaset ha deciso di fare un regalo per i telespettatori. In particolare, La forza di una donna subirà un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda del weekend. In particolare, la storia di Bahar e Arif verrà trasmessa sia sabato che di domenica pomeriggio a partire dalla settimana che va dal 16 al 22 marzo. Una bella notizia per i fans che potranno assistere a puntate più lunghe della loro dizi turca preferita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna raddoppia su Canale 5: la decisione di Medisset

Articoli correlati

Sorpresa a La forza di una donna, la decisione di Canale 5 per sabato 14 febbraioUn pomeriggio che promette emozioni, colpi di scena e un piccolo “regalo” per il pubblico più affezionato.

“Oggi cambia tutto”. La forza di una donna, la decisione di Canale 5Un pomeriggio che sa di promessa: più tempo, più emozioni, più spazio a quella storia che ormai accompagna tanti italiani come un rito.

Aggiornamenti e notizie su La forza di una donna raddoppia su...

Temi più discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 11 marzo: Bahar e Ceyda consegnano la cena; La forza di una donna 3, anticipazioni 3 marzo: Bahar fa riflettere Ceyda; La forza di una donna 3, puntata 6 marzo: Arda non è figlio di Ceyda; La forza di una donna 3, puntata 7 marzo: Ceyda chiede aiuto a Kismet.

La forza di una donna, le trame della settimana dal 16 al 21 marzoLe anticipazioni dei prossimi episodi de La forza di una donna, in onda su Canale 5 nella settimana dal 16 al 21 marzo ... tgcom24.mediaset.it

La forza di una donna, anticipazioni 12 marzo 2026: Bahar coinvolta in un giro di drogaNuovo episodio per la dizi turca di Canale 5 che torna in onda anche giovedì 12 marzo alle ore 16.00 con un problema davvero spinoso per la protagonista. Bahar si trova infatti coinvolta in un problem ... movieplayer.it

Le notizie che contano, i film che ami, le storie che ispirano. Il canale #WhatsApp di Tv2000 si rinnova e ora è ancora più vicino a te. Iscriviti e seguici: è semplice e immediato. Apri WhatsApp, clicca sulla sezione “Aggiornamenti” e cerca “Tv2000” tra i ca - facebook.com facebook

La nuova versione del programma di Canale 5 funziona soprattutto grazie all'arrivo del nuovo padrone di casa. Anche se dovrebbe lavorare di più sul racconto x.com