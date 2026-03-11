La forza di una donna anticipazioni 12 marzo 2026 | Bahar coinvolta in un giro di droga

Nuovo episodio per la dizi turca di Canale 5 che torna in onda anche giovedì 12 marzo alle ore 16.00 con un problema davvero spinoso per la protagonista. Bahar si trova infatti coinvolta in un problema di droga e non sa come uscirne. Ecco le anticipazioni del nuovo episodio. Dopo aver assistito in diretta a una retata della polizia durante una consegna di lavoro per Cem, Bahar e Ceyda devono affrontare ora un nuovo problema più grande di loro. La forza di una donna torna anche giovedì 12 marzo con un nuovo episodio che si muove sul filo della tensione e che terrà i telespettatori di Canale 5 con il fiato sospeso. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni della dizi turca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

