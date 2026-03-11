' La festa' per i 13 anni di Ludum

Domenica 15 marzo, Ludum celebra i suoi 13 anni con un evento speciale aperto al pubblico. La festa prevede varie attività e momenti di incontro per tutti gli appassionati che vogliono condividere questa ricorrenza. L’evento si svolge in una location dedicata, con ingresso libero e tante sorprese. La giornata si rivolge a chi ha seguito e supportato Ludum nel corso degli anni.

Domenica 15 marzo festeggiamo insieme a voi il tredicesimo anniversario di LUDUM. Quando si compiono 13 anni non si fa una festicciola qualsiasi. Si fa una festa scientifica come si deve. Sotto il mare della Sicilia esiste uno degli strumenti scientifici più avanzati del pianeta. È proprio lì che.