La ferita aperta Il doloroso addio della Stradale

Una pattuglia della polizia stradale ha lasciato la città e si è trasferita definitivamente a Monza nel gennaio 2020, dopo aver operato per anni nel territorio locale. Il sogno di un incarico nel settore ferroviario, ancora in fase di sperimentazione, rimane nel campo delle possibilità future. La decisione ha rappresentato un cambiamento significativo per le forze dell’ordine coinvolte.

Una polstrada che ha traslocato definitivamente a Monza nel gennaio 2020 dopo una lunga permanenza in città e un sogno chiamato polfer che al momento resta confinato nel campo del "magari" e che, tuttavia, potrebbe essere una svolta importante. Negli ultimi anni la polizia di Stato ha regalato più dolori che gioie alla città, anche se il rapporto di stima e di collaborazione non è mai mancato. La polstrada, del resto, negli anni è stato un punto di riferimento in città. Operava su larga scala, soprattutto sulla Valassina, ma la presenza in città è stata comunque considerata di primaria importanza. Ora si spera nell'arrivo della polizia di Stato per presidiare la stazione ferroviaria cittadina.