La Fenice non è la bocciofila Tortato sbatte la porta | Venezi direttrice? Ormai è solo politica

Alessandro Tortato, consigliere d’indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice nominato dal Ministero della Cultura, ha rassegnato le dimissioni il giorno dopo il voto consultivo che ha confermato Beatrice Venezi come nuova direttrice musicale. Tortato ha commentato che “La Fenice non è la bocciofila” e ha criticato la nomina di Venezi, sostenendo che ormai la scelta è solo politica.

Alessandro Tortato, consigliere d’indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice nominato dal Ministero della Cultura, ha rassegnato le dimissioni il giorno dopo il voto consultivo con cui il Consiglio ha confermato Beatrice Venezi come nuova direttrice musicale. Lo ha annunciato lui stesso in un lungo post su Facebook, intitolato semplicemente “Dimissioni”, con toni diretti e senza giri di parole. La motivazione di fondo è chiara: a suo avviso, la vicenda si è trasformata in uno scontro puramente politico, nel quale la presenza di un musicista tra i consiglieri non ha più senso. Docente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, Tortato era stato scelto a gennaio 2025 dal ministro Alessandro Giuli proprio in quanto figura tecnica: un musicista, cioè, capace di portare competenza artistica all’interno di un organo di governance. 🔗 Leggi su Cultweb.it

