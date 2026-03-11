La donna uccisa a coltellate parla il fratello | Più volte le avevo detto di lasciare quell' uomo siamo disperati

Il fratello della donna uccisa a coltellate ha parlato, raccontando che lui e altri cinque fratelli avevano più volte avvertito Daniela di interrompere la relazione con l’uomo accusato di violenza. La famiglia si dice disperata per la perdita della sorella, sottolineando di aver cercato di convincerla a lasciarlo. La vittima è stata trovata morta dopo un’aggressione con arma da taglio.

"Come famiglia siamo disperati per la morte di mia sorella. Più volte io e i miei altri cinque fratelli avevamo detto a Daniela di lasciare quell'uomo violento e di non avere più rapporti con lui. L'ultima volta, dopo l'ennesima denuncia, e dopo che l'aveva mandata all'ospedale con sette costole. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

L'uomo era ai domiciliari per reati contro la persona, violenza e minacce. L'arma del delitto era in un cassonetto vicino all'abitazione della vittima. Il corpo trovato dalla figlia.

