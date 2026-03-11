La domenica del jazz - the quartet live
Una domenica sera di fine marzo si svolge un concerto di jazz con il quartetto composto da Luigi Bonafede al piano, Gianfranco Menzella al sax, Enzo Zirilli alla batteria e Loris Bertot al contrabbasso. L'evento si tiene in un locale dedicato alla musica dal vivo, accompagnato da una selezione di vini. La serata include performance musicali che coinvolgono i quattro musicisti.
La domenica del jazzUna tranquilla domenica sera di fine marzo tra musica jazz e vini.THE QUARTET livecon Luigi Bonafede al piano, Gianfranco Menzella al sax, Enzo Zirilli alla batteria e Loris Bertot al contrabbasso.Vi aspettiamo presso il Macello di Putignano, domenica 29 marzo, apertura alle h. 🔗 Leggi su Baritoday.it
