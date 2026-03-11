Sono stati segnalati nuovi progetti di impianti di batterie oltre ai cinque già autorizzati nel sito. Secondo il report del comitato di protesta, guidato da Mileo Ranieri, sono stati presentati altri progetti tramite il portale unico ministeriale, che prevedono l’installazione di centinaia di container. La questione riguarda dunque ulteriori sviluppi nella zona, al di fuori delle autorizzazioni già concesse.

Spuntano altri progetti. Oltre i cinque Bess autorizzati, ce ne sono altri – secondo il report del comitato di protesta, guidato da Mileo Ranieri – "per i quali è stata presentata la documentazione come richiesto dal portale unico ministeriale". A breve, quindi, saranno discussi in conferenza dei servizi fra i vari enti, per la successiva approvazione. Al momento risultano, sul Comune di Fauglia, ancora due progetti d’impianto che si potrebbero definire Bess 5 e Bess 6. Di cosa stiamo parlando? Della mega distesa di batterie di accumulo di energia green sulle colline pisane che, a quanto pare, non è ancora finita. Progetti – secondo le documentazioni – in mano a società che albergano in mezzo mondo, da Arabia Saudita, Dubai, Emirati Arabi Uniti, alla Svizzera, Francia, Inghilterra e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La distesa di batterie. In progetto altri impianti: "Centinaia di container"

