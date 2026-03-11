La denuncia | Topi per strada ma nessuno interviene E il caso arriva sui banchi della politica

I residenti di via Ugo Tognazzi hanno segnalato la presenza di topi per strada, attirando l’attenzione sulla situazione. La questione è stata portata all’attenzione della politica, con il Movimento 5 Stelle che ha sollevato il caso e chiesto un intervento all’amministrazione comunale. Nessuna decisione o azione sono ancora state comunicati ufficialmente.

Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti all'amministrazione circa la situazione. E invoca misure Topi per strada. E' quanto sostengono i residenti di via Ugo Tognazzi. Una vicenda portata agli onori della cronaca anche dal Movimento 5 Stelle, che sul caso ha chiamato in causa l'amministrazione. Secondo quanto riportato dai pentastellati, infatti, gli abitanti del quartiere in questione denunciano una "situazione diventata ormai insostenibile" a causa dei topi che si aggirano fra le loro case, attratti soprattutto dai rifiuti di un vicino ristorante. Lo stesso documento pentastellato prosegue poi asserendo che "i residenti hanno fatto numerose richieste al Comune, ottenendo rassicurazioni dalla polizia locale circa il richiamo alle attività commerciali di assicurare maggiore pulizia.