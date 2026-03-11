La cura contro il cancro è stata nascosta dalla CIA? Un vecchio documento del 1951 ritorna virale sui social | l’esperto spiega cosa c’è di vero e falso
Un documento della CIA del 1951, declassificato nel 2014, sta attirando l’attenzione sui social network. Il testo, riproposto dal Daily Mail, suggerisce che in passato si fosse scoperta una possibile cura contro il cancro, ma i dettagli di questa informazione non sono stati resi pubblici. Un esperto ha commentato la vicenda, spiegando cosa possa essere reale e cosa no in questa storia.
A rilanciare la storia è stato il Daily Mail: un vecchio documento della CIA del 1951, declassificato nel 2014 ma tornato improvvisamente virale sui social, che secondo alcune interpretazioni indicherebbe una possibile pista per curare il cancro scoperta decenni fa e poi dimenticata. Il report dell’intelligence americana riassumeva uno studio sovietico del 1950 che metteva in relazione il metabolismo delle cellule tumorali con quello dei parassiti, ipotizzando che alcune sostanze usate contro infezioni parassitarie potessero colpire anche i tumori. Tra i composti citati compariva il Myracyl D, un farmaco all’epoca utilizzato contro la bilharziosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
