La cura Caserta per la crisi dell' Empoli | dall' obiettivo playoff al rischio retrocessione in 60 giorni

La squadra di calcio dell'Empoli ha vissuto un rapido e difficile periodo di cambiamenti, passando dall'obiettivo playoff al rischio di retrocessione in soli 60 giorni. Dopo l'esonero di Dionisi, è stato scelto il nuovo allenatore Caserta, che ha preso il comando della squadra. In questo arco di tempo, si sono succeduti tre allenatori diversi sulla panchina dei toscani.

Il ko nonostante i due gol di vantaggio contro il Catanzaro di domenica scorsa è stato l’ultimo, pesantissimo tonfo di una stagione che ha ormai imboccato una strada piuttosto buia. E che, negli ultimi mesi, ha preso una piega decisamente inaspettata. Quello dell’Empoli, fino all’inizio del girone di ritorno, era un campionato tranquillo con vista sui playoff, obiettivo non dichiarato ma nemmeno così impronosticabile ad inizio stagione. Ora, invece, dopo un 2026 da un solo successo in 11 giornate, i toscani vedono la zona rossa vicina, vicinissima: il Mantova sedicesimo dista appena un punto. Ieri è arrivato l’annuncio dell’esonero di Dionisi, con Caserta che ha preso il suo posto per scongiurare, in questi ultimi nove turni, una lotta per evitare un clamoroso doppio balzo all’indietro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La cura Caserta per la crisi dell'Empoli: dall'obiettivo playoff al rischio retrocessione in 60 giorni Articoli correlati Cesena, continua la crisi: è un 2026 da Serie C. Ora i playoff sono a rischio...Oltre agli applausi dei 250 tifosi spezzini accorsi in Romagna per festeggiare una vittoria esterna che mancava dall’8 dicembre, sabato scorso al... Retrocessione Monviso, Busto Arsizio ai playoff: i verdetti dell'ultima giornatail campionato di serie a1 di pallavolo ha preso il via con 14 squadre impegnate in 26 giornate di Regular Season, definendo in chiave sportiva i... Contenuti e approfondimenti su La cura Caserta per la crisi... Temi più discussi: L’8 marzo ingresso gratuito per le donne alla Reggia di Caserta; Caserta. Reggia: con in PNRR lavori in corso per il nuovo impianto di irrigazione nel Parco reale; Inaugurata la nuova sede di Informare a Caserta negli spazi di Confindustria; CASERTA - Professione farmacista: appuntamento l’11 marzo al Liceo Manzoni. Caserta, tumore al colon-retto: Rotary in campo per la prevenzioneCaserta – La prevenzione come prima e più efficace arma per salvare vite umane. È il tema al centro dell’incontro interclub promosso dal Rotary in programma ... pupia.tv Alla Reggia di Caserta Per Barclay e l'Abisso degli idrocarburiDal 21 maggio al 20 luglio la Reggia di Caserta ospita la mostra Abisso, progetto site-specific di Per Barclay a cura di Marina Guida: Una potente esplorazione visiva e simbolica, capace di sovvertire ... ansa.it Le previsioni meteo a Salerno, Caserta, Napoli, Benevento e Avellino per la giornata di domani - facebook.com facebook L’ #Empoli aspetta la risoluzione di Fabio #Caserta col #Bari. Pronto un contratto fino al 2027: intesa di massima già raggiunta. Gabriele #Cioffi resta il Piano B ma defilato. Domani la nomina del nuovo allenatore. #calciomercato x.com