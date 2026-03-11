La cosiddetta Via Popilia-Annia | incontro sulla viabilità romana tra Calabria e Basilicata

L'incontro sulla viabilità romana tra Calabria e Basilicata, dedicato alla Via Popilia-Annia, si svolgerà giovedì 12 marzo alle ore 17 nella sala Giuffrè della Biblioteca De Nava. L'evento, originariamente programmato in altra data, è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La discussione si concentrerà sull'osservazione delle caratteristiche della strada romana che collega le due regioni.

Rinviato a causa delle avverse condizioni atmosferiche, si terrà giovedì 12 marzo alle ore 17 presso la sala Giuffrè della Biblioteca De Nava l’incontro sul tema “La cosiddetta Via Popilia-Annia: osservazioni sulla viabilità romana tra Calabria e Basilicata”. Lezione del prof. Marco Sfacteria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

