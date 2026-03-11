la cittadinanza a ostacoli dei presunti colpevoli di pericolosita

Un uomo racconta di aver camminato per ore e pianto tutta la notte dopo essere stato respinto dalla richiesta di cittadinanza. La decisione riguarda presunti soggetti considerati «pericolosi» e si riferisce a un procedimento legale in corso. La testimonianza evidenzia il disagio personale legato a una procedura giudiziaria e alle sue conseguenze sulla vita quotidiana.

«Quando mi hanno rigettato la cittadinanza ho camminato per ore, piangendo per tutta la città. Era notte. Qui ho lavorato una vita, tutti mi rispettano. Non riuscivo a crederci», racconta Amal Al-Ali (nome di fantasia). La sua è una delle centinaia di storie di dinieghi al riconoscimento della cittadinanza italiana per motivazioni inerenti alla “sicurezza dello Stato”. Secondo una richiesta di accesso agli atti che abbiamo presentato, in questo gruppo ricadono 132 persone solo nel 2024. Negli ultimi 5 anni sono 975. Il rigetto avviene quando, per l’amministrazione, l’acquisizione potrebbe comportare una minaccia. Come nel caso di legami con organizzazioni o attività ritenute pericolose per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

