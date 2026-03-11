la campagna per il referendum ora si fa a scuola

A dieci giorni dal referendum sulla Giustizia dedicato alla separazione delle carriere, il fronte del “no” intensifica le attività nelle scuole per convincere gli studenti e le famiglie. Le iniziative si moltiplicano nelle aule, con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica e arginare il calo di consensi registrato negli ultimi sondaggi. La campagna si svolge attraverso incontri e materiali informativi distribuiti nelle scuole di tutta Italia.

Quando mancano poco più di 10 giorni al referendum sulla Giustizia per la separazione delle carriere, il fronte del “no” le sta provando tutte per cercare di recuperare in volata i risultati dei sondaggi. È una campagna molto aggressiva quella condotta finora dal fronte del “no”, che ha scelto di muoversi sul filo tra il consentito e il non consentito, spesso travalicando il limite. Ed è questa la domanda che a Firenze si sono posti due consiglieri comunali, Luca Santarelli, coordinatore del Gruppo Misto-Noi Moderati, e Paolo Bambagioni, della lista Schmidt, davanti al caso emerso in un istituto comprensivo di Firenze. Le cronache locali riferiscono della ricezione di una comunicazione da parte del personale scolastico avente come oggetto “Invio volantini Comitato per il NO Referendum Giustizia 22-23 marzo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

