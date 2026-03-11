La Camera di Abramo e il Giardino pensile riaprono a Casa Vasari

Arezzo, 11 marzo 2026 – La Camera di Abramo e il Giardino pensile, due ambienti del Museo di Casa Vasari, sono stati riaperti al pubblico dopo alcuni lavori di restauro e interventi di miglioramento. La riapertura è avvenuta a marzo 2026 e permette di visitare nuovamente questi spazi all’interno del museo. La riqualificazione si inserisce nel percorso di valorizzazione della struttura museale.

Arezzo, 11 marzo 2026 – La Camera di Abramo e il Giardino pensile, due importanti ambienti del percorso di visita del Museo di Casa Vasari, riaprono al pubblico da marzo 2026 al termine di alcuni lavori e interventi migliorativi. Da sabato 7 marzo 2026 è nuovamente visitabile la Camera di Abramo, la camera nuziale del Vasari, una delle sale più significative della casa-museo. L'intera stanza è decorato con il ciclo pittorico dedicato alle storie di Abramo e costituisce uno degli esempi più rappresentativi della decorazione manierista ideata dall'artista per la propria dimora aretina. L'ambiente è caratterizzato da un articolato programma iconografico che coniuga temi biblici, riferimenti morali e celebrazione della virtù, inseriti in una raffinata cornice decorativa di grande valore storico-artistico.