La CaMa lotta e trionfa Folgore San Miniato va ko

La Ca.Ma. Cerretese ha battuto il Folgore San Miniato con il punteggio di 3-2 in una partita combattuta. La formazione di casa ha schierato in campo Bandecchi, Bartali, Berlincioni, Bicci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho e Romanelli A. La squadra ospite, invece, ha visto scendere in campo i giocatori della Folgore San Miniato.

CA.MA. CERRETESE 3 FOLGORE SAN MINIATO 2 CA.MA. CERRETESE: Bandecchi, Bartali, Berlincioni (L2), Bicci (K), Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho, Romanelli A. (L1), Romanelli N., Tagliavia. Allenatori: Angiolini e Lensi. FOLGORE SAN MINIATO: Ricci, Ermelani, Peruzzi, Dozi, Galeone, Meropini, Bartalini, Profeti, Pairetto, Fedeli, Giovannelli, Toccafondo, Matteoli (L1), Cappelli (L2). All.: Sala Parziali: 28-30; 20-25; 31-29; 25-23; 15-12. CERRETO GUIDI – Serata indimenticabile quella dello scorso sabato per la Cerretese CA.MA., che conquista una partita non adatta ai deboli di cuore, sentita da entrambe le parti e che è durata quasi tre ore con azioni lunghissime e spettacolari in un match di ottimo livello per la categoria.