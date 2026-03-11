È stata inaugurata una nuova biblioteca all’interno della Medicina 3 dell’ospedale Santo Stefano, che comprende reparti di medicina, gastroenterologia e nefrologia. La struttura è dedicata ai pazienti ricoverati, offrendo loro uno spazio dedicato alla lettura e allo svago durante il soggiorno in ospedale. La biblioteca di reparto rappresenta un punto di riferimento per chi si trova in cura in questa sezione.

Una biblioteca per i pazienti in ospedale. All’interno della Medicina 3 polispecialistica (medicina, gastroenterologia e nefrologia) dell’ ospedale Santo Stefano è stata attivata la “ Biblioteca di reparto ”. L’iniziativa nasce da un’idea della coordinatrice infermieristica Amanda Guarducci ed è stata accolta con entusiasmo da tutto il personale sanitario, che ha partecipato attivamente alla realizzazione del progetto. L’obiettivo è offrire ai degenti un momento di svago e leggerezza durante il ricovero, mettendo a disposizione libri da leggere nelle ore di riposo. I volumi sono stati donati dal personale della struttura e ci sono già circa 30 titoli che spaziano tra diversi generi: narrativa, thriller, fumetti e romanzi rosa, così da rispondere ai gusti e alle preferenze di lettura di ogni paziente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La biblioteca di reparto aperta a Medicina 3

Articoli correlati

La biblioteca è dei giovani. Torna aperta nel weekendHa riaperto ieri pomeriggio ai giovani l’aula studio della Biblioteca comunale, tornata finalmente operativa anche nel fine settimana con la formula...

I passi della rinascita, la riabilitazione è un lavoro di squadra: le sfide di un reparto in prima linea, viaggio nella Medicina riabilitativa di ForlìAll’interno dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, la fisioterapia rappresenta un tassello fondamentale del percorso di cura, spesso meno...

Carlo C. Perfetti a Santorso - Uomo, scienziato, umanista

Approfondimenti e contenuti su La biblioteca di reparto aperta a...

Temi più discussi: La biblioteca di reparto aperta a Medicina 3; Una biblioteca in corsia al Santo Stefano: libri a disposizione dei pazienti ricoverati; Laura Mariuzzi, morta la prof di Anatomia patologica: il cordoglio dell'Università e del rettore Montanari; Diverse per Natura: a Frosinone la Medicina di Genere diventa uno Strumento di Autodifesa.

All’ospedale Santo Stefano nasce la biblioteca di reparto per i pazienti ricoveratiNella Medicina 3 Polispecialistica libri a disposizione dei degenti: l’iniziativa nata da un’idea di Amanda Guarducci ... gonews.it

Arriva la novità in ospedale: Una biblioteca come terapiaHa aperto da poco un nuovissimo reparto all’ospedale Cervesi di Cattolica. È quello di ’libroterapia’. Una bella iniziativa di solidarietà resa possibile da medici, infermieri e dagli altri dipendenti ... ilrestodelcarlino.it

UGL Salute: “La medicina territoriale rischia di scomparire” https://www.antennasud.com/ugl-salute-la-medicina-territoriale-rischia-di-scomparire/ facebook

: medicina personalizzata gestione del rischio ischemico residuo armonizzazione dei percorsi clinici regionali congress.anmco.it/congresso-regi… x.com