La batosta Atalanta allontana l’Italia dalla quinta squadra in Champions | ormai è un miraggio

L’Atalanta ha subito una pesante sconfitta contro il Bayern Monaco, una vittoria che mette a rischio la possibilità di qualificarsi come quinta squadra italiana in Champions League. La partita ha evidenziato le difficoltà della squadra bergamasca e, di conseguenza, può influenzare la rappresentanza italiana nella competizione europea. La sconfitta è arrivata in un momento cruciale del torneo.

Quinta squadra in Champions. La pesante sconfitta dell’ Atalanta contro il Bayern Monaco rischia di avere conseguenze non solo per il percorso europeo della squadra bergamasca, ma anche per il calcio italiano nel suo complesso. Il 6-1 subito a Bergamo nell’andata degli ottavi di Champions League complica infatti la corsa della Serie A verso il quinto posto disponibile nella massima competizione europea della prossima stagione. Nel season ranking UEFA, che determina proprio l’assegnazione dei posti extra in Champions, la situazione al momento non sorride all’Italia. In testa c’è l’Inghilterra con 22.402 punti, seguita dalla Germania a quota 17. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Ranking UEFA: flop Italia, la quinta squadra in Champions è un miraggio Ranking UEFA, la 5ª squadra in Champions resta un miraggio: il KO dell’Atalanta pesa tantissimoDalla due giorni di Champions League la sentenza nella classifica del Ranking UEFA stagionale è amara: Italia inchiodata al 5° posto, con la Spagna,... All’ATALANTA è mancata una STELLA…. #champions #championsleague #napoli #calcio #inter #parodia