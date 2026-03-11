Kylie Jenner ha dichiarato di voler dedicarsi di più alla recitazione, esprimendo il suo amore per le commedie. La star dei reality e imprenditrice ha condiviso i suoi progetti futuri e ha parlato della relazione con l’attore. La sua volontà di esplorare nuove opportunità nel mondo dello spettacolo è stata al centro delle sue ultime dichiarazioni.

La star dei reality e imprenditrice ha parlato dei suoi progetti per il futuro e della sua storia d'amore con Timothée Chalamet. Kylie Jenner ha rivelato di essere intenzionata a recitare più spesso dopo l'esperienza vissuta sul set di Brat, il mockumentary con protagonista Charli xcx. La compagna di Timothée Chalamet, intervistata da Vanity Fair, ha inoltre commentato il suo legame con la star di Hollywood spiegando la sua reazione ai ringraziamenti ricevuti durante le cerimonie dei premi cinematografici. Il futuro come attrice di Kylie Jenner Parlando del suo possibile futuro come attrice, Kylie Jenner ha dichiarato: "Ho in realtà ricevuto alcuni script, niente per ora che sento sia giusto per me, ma voglio lavorare ancora nel cinema, al 100%". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kylie Jenner ammette: "Voglio recitare di più, amo le commedie"

Articoli correlati

Timothée Chalamet vince ai Golden Globe 2026 e ringrazia Kylie Jenner: «Alla mia compagna, ti amo»L'attore, 30 anni, molto emozionato, ha baciato la fidanzata ed è salito sul palco.

Timothée Chalamet, la prima pubblica dedica d'amore a Kylie Jenner (sul palco dei Critics Choice Awards): «Grazie per aver gettato le basi della nostra relazione. Ti amo»A dispetto delle voci di rottura circolate nei mesi scorsi, Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono ancora una coppia e sono più uniti che mai.

Una raccolta di contenuti su Kylie Jenner

Argomenti discussi: Matrimonio di Timothee Chalamet Fran Drescher e Kylie Jenner.

Kylie Jenner ammette: Voglio recitare di più, amo le commedieParlando del suo possibile futuro come attrice, Kylie Jenner ha dichiarato: Ho in realtà ricevuto alcuni script, niente per ora che sento sia giusto per me, ma voglio lavorare ancora nel cinema, al ... movieplayer.it

Kylie Jenner ammette di essersi rifatta il seno (e dà un consiglio a chi vuole fare lo stesso)Kylie Jenner non vuole avere più segreti con i suoi fan. Per questo, nell'ultimo episodio della serie The Kardashians, la star ha finalmente ammesso di essersi rifatta il seno dopo anni in cui ha ... grazia.it