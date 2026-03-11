Nella serie HBO, il pubblico ha notato che Kit Harington si trova spesso completamente nudo, con l’attore che ha dichiarato di essere in questa condizione circa il 90% del tempo durante le riprese, attribuendo questa scelta esclusivamente a se stesso. La sua presenza in scene senza vestiti ha suscitato discussioni e curiosità tra gli spettatori, che hanno seguito attentamente ogni dettaglio delle sue interpretazioni.

Nella serie HBO, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che la maggior parte delle scene in cui è presente l'ex star de Il Trono di Spade lo vede recitare senza vestiti Kit Harington appare raramente vestito negli episodi della quarta stagione di Industry, la cui programmazione è terminata lo scorso 1° marzo su HBO Max. Sebbene la serie drammatica si sia guadagnata una certa reputazione per l'uso ripetuto di una certa volgarità e depravazione, e non sia nuova all'esplorazione delle varie perversioni dei suoi personaggi, Harington si è invece assunto la piena responsabilità dei vizi del suo personaggio, Sir Henry Muck. Kit Harington si è preso la colpa per le sue scene di nudo "Sono nudo circa il 90% del tempo", ha confessato a Jimmy Fallon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kit Harington: "In Industry sono nudo il 90% del tempo, ed è solo colpa mia"

Articoli correlati

Leggi anche: Kit Harington tornerebbe volentieri nei panni di Henry Muck di Industry: «Mi piace davvero. Forse non dovrei dirlo, ma è così»

Sophie Turner e Kit Harington hanno quasi vomitato dopo un bacio sul set del nuovo film The DreadfulSul set di The Dreadful, due volti simbolo di Game of Thrones si ritrovano a riscrivere completamente il proprio rapporto, tra disagio, complicità e...

Contenuti e approfondimenti su Kit Harington

Temi più discussi: Kit Harington tornerebbe volentieri nei panni di Henry Muck di Industry: Mi piace davvero. Forse non dovrei dirlo, ma è così; Industry La quarta stagione è finita su HBO e la quinta sarà l'ultima, nonostante migliori con l'età; Kit Harington tornerebbe volentieri nei panni di Henry Muck di Industry | Mi piace davvero Forse non dovrei dirlo ma è così; Tutto quello che sappiamo sulla quinta stagione di Industry.

Kit Harington: In Industry sono nudo il 90% del tempo, ed è solo colpa miaIn effetti, nella quarta stagione Sir Henry, interpretato da Harington, vive un periodo difficile a causa della sua carriera politica fallimentare e del suo matrimonio in crisi. Nel giro di pochi ... movieplayer.it

Kit Harington Reveals Who’s Responsible for His NSFW Industry ScenesKit Harington is opening up about his naked scenes in Industry Season 4. In his appearance on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, the actor shared why he appears without his clothes most of the ... aol.com

Quando sei Kit Harington e i fan ti riconoscono per strada, ma... #kitharrington #funny #funnyreels - facebook.com facebook