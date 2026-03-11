Kinsky horror ma non è il solo | Gigio Onana Karius e quelle notti di Champions e papere

Gli errori del portiere del Tottenham durante la partita contro l'Atletico Madrid si aggiungono a una lunga serie di sbagli che coinvolgono anche altri portieri come Gigio, Onana e Karius. Nelle notti di Champions, le papere tra parate sbagliate e deviazioni imbarazzanti sono state protagoniste di molte discussioni, creando un quadro di errori che hanno attirato l’attenzione su queste prestazioni.

Certe notti fai un po’ di cagnara. fra i pali. È la notte di Champions, quella che il ceco Antonin Kinsky, al debutto europeo col Tottenham, difficilmente dimenticherà. Il classe 2003 viene schierato a sorpresa titolare al posto di Vicario nell’inferno del Metropolitano a Madrid, ma prende tre gol in un quarto d’ora e viene poi sostituito. L’Atletico ringrazia e sale sul 3-0 dopo una manciata di minuti: almeno due reti nascono da papere del giovane portiere ceco. Che, a proposito di erroracci in Champions, è in ottima compagnia. Da Onana a Barthez, fino ai tanti regali scartati da Benzema, ecco una carrellata degli orrori europei nell'ultimo millennio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

